موقع تويتر يتفاعل مع رسم لروسيا معاد للسامية محوره زلينسكي

نشرت السفارة الروسية في المملكة المتحدة تغريدة تحوي رسما كاريكاتوريا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء أثار دهشة وتساؤلات حول نوايا لا سامية.

تم رسم زيلينسكي وهو يكتب "لن أطلق صواريخ باتجاه بولندا بعد الآن" مرارًا وتكرارًا على السبورة - تمامًا كما يفعل بارت سيمبسون، في إشارة مازحة إلى الصاروخ الذي سقط في بولندا ، والذي أطلقته أوكرانيا على ما يبدو.

عنونت السفارة الروسية الصورة بتعليق ساخر: "إطلاق الصواريخ على دولة عضو في الناتو ربما لا يكون أفضل طريقة للانضمام إلى الحلف".

سارع مستخدمو تويتر للإشارة إلى الأنف المتضخم بشكل غريب على رسم الزعيم الأوكراني، اليهودي. رسم الشعب اليهودي بأنوف كبيرة كرتونية هي ممارسة معادية للسامية تعود إلى القرن الثالث عشر وهي سمة رئيسية في الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار المستخدمون أيضًا إلى المفارقة في قيام روسيا بتغريد الرسم في حين أنهم زعموا أيضًا أن غزو أوكرانيا كان يهدف إلى "نزع النزعة النازية" عن البلاد.

في شباط/ فبراير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أحد أهداف "العملية العسكرية الخاصة" هو "إزالة النزعة النازية" عن أوكرانيا. منذ ذلك الحين، تجادل البلدان على وسائل التواصل الاجتماعي حول من هو أكثر نازية، حيث غردت كييف صورة لأدولف هتلر يشيد بالزعيم الروسي بعد وقت قصير من بيانه.

كما أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مقارنة بين هتلر، وقارنه بزيلينسكي، في فعل آخر من معاداة السامية. وقال وزير الخارجية إن هتلر "أصوله كانت يهودية" ليقول إن كونك يهوديًا (في تلميح إلى زيلينسكي) لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك نازيون في بلدك.

وتعرضت تصريحات لافروف لانتقادات فورية من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي وصف التصريحات بأنها "بيان لا يغتفر ومثير للغضب، فضلا عن أنه خطأ تاريخي فادح".