زيلينسكي يخاطب مجلس الأمن الأربعاء والضربات الروسية تدمّر شبكة الطاقة الأوكرانية

يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأربعاء

يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، في حين تركت ضربات روسية شبكة الطاقة الأوكرانية في حالة يرثى لها.

وكتب زيلينسكي في تغريدة "إن قتل مدنيين وتدمير منشآت مدنية تعد أفعالا إرهابية. تواصل أوكرانيا المطالبة برد حازم من المجتمع الدولي على هذه الجرائم".

وسيتوجه إلى المجتمعين عبر الفيديو، خلال الاجتماع الطارئ الذي طلبته كييف ويبدأ عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك (21,00 بتوقيت غرينتش)، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

دمّرت ضربات روسية في مختلف أنحاء أوكرانيا الأربعاء شبكة الكهرباء المتضررة بالأساس وخلّفت العديد من القتلى وتسببت بفصل ثلاث محطات للطاقة النووية عن الشبكة ما أدّى إلى انقطاع "هائل" للتيار الكهربائي في مولدافيا المجاورة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء أن روسيا أطلقت نحو 70 صاروخًا عابرًا على أوكرانيا أسقط 51 منها.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذه الضربات الأخيرة ردًّا على اعتماد البرلمان الأوروبي الأربعاء قرارًا يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" على خلفية هجومها على أوكرانيا ودعوته دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.

يعد قرار البرلمان الأوروبي إعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب" خطوة سياسية رمزية ليس لها تداعيات قانونية.

وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ قال النواب الأوروبيون إن "الهجمات والفظائع المتعمدة التي ارتكبها الاتحاد الروسي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا وتدمير البنية التحتية المدنية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترقى إلى أعمال إرهابية".