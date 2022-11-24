الرئيس الإسرائيلي يتحدث مع نظيره الأوكراني

هرتسوغ:"الشعب الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء الشعب الأوكراني المحاصر في الحرب التي أشعلها الغزو العسكري الروسي"

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في بيان، إن "الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقدم الرئيس الأوكراني تعازيه جراء العمليات العدائية التي وقعت، أمس الأربعاء، في القدس والتي أسفرت عن مقتل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة 18 آخرين على الأقل في التفجيرين، وتمنى زيلنسكي "القوة لشعب إسرائيل بعد الهجمات" و أكد على أن "العلاقات العميقة التي تربط إسرائيل وأوكرانيا تشمل العديد من المهاجرين اليهود إلى إسرائيل من أوكرانيا".

من جانبه قال يتسحاق هرتسوغ إن "الشعب الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء الشعب الأوكراني المحاصر في الحرب التي أشعلها الغزو العسكري الروسي للبلاد في فبراير/شباط المنصرم. مؤكدا أن "إسرائيل تعمل بشتى السبل للتخفيف من معاناتها الإنسانية".

ووفقًا لبيان مكتب الرئاسة،" أعرب زيلينسكي عن أمله في التعاون مع الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو"

هذا التفاؤل بتحسين العلاقات تم نقله أيضًا في مكالمة هاتفية بين نتنياهو وزيلينسكي، والتي قال السفير الأوكراني في إسرائيل لـ i2NEWS إنها إيجابية.