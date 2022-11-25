ملايين الأوكرانيين لا يزالون غارقين في العتمة بعد ضربات روسية

بعد تسعة أشهر على بدء الغزو الروسي، أمضى ملايين الأوكرانيين يوم الخميس بلاء كهرباء في ظلّ البرد.

انقطع الخميس التيّار الكهربائي والمياه عن مناطق أوكرانيّة عدّة، بينها العاصمة كييف، غداة ضربات روسيّة جديدة كثيفة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانيّة، وهي استراتيجيّة وصفها الحلفاء الغربيّون بأنّها "جرائم حرب" مع اقتراب الشتاء.

وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي، هناك حوالى 15 منطقة تُعاني مشاكل في إمدادات المياه والكهرباء. وقال "لا يزال وضع الكهرباء صعبًا في كلّ المناطق تقريبًا. ومع ذلك، فإنّنا نعمد كل ساعة إلى إعادة توصيل الكهرباء لمزيد من المستهلكين".

وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائيّة "صمدنا بمواجهة تسعة أشهر من الحرب الشاملة، وروسيا لم تجد طريقة لكسرنا. ولن تفعل ذلك. يجب أن نُواصل الصمود".

بعد تسعة أشهر على بدء الغزو الروسي، أمضى ملايين الأوكرانيين يوم الخميس بلاء كهرباء في ظلّ البرد. في كييف التي شهدت أمطارًا وحيث يسود طقس بارد، ظلّ نحو 70% من السكّان بلا كهرباء صباح الخميس، حسب بلديّة المدينة.

من جهتها، أكّدت وزارة الدفاع الروسيّة أنّ قصفها لم يستهدف كييف، متّهمة المضادّات الجوّية الأوكرانيّة بأنّها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالعاصمة.

كما استمرّ القصف الروسي مخلّفًا أربعة قتلى وعشرة جرحى في خيرسون (جنوب) التي انسحبت منها موسكو قبل أسبوعين، وستة قتلى و30 جريحًا في فيشغورود قرب كييف.