روسيا تزيل الرؤوس الحربية النووية من الصواريخ المتجهة إلى أوكرانيا

تم العثور على حطام صاروخ كروز مصمم في الثمانينيات كنظام توصيل نووي تم استبداله على الأرجح برؤوس حربية

قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم السبت إن روسيا ستزيل على الأرجح الرؤوس الحربية النووية من صواريخ كروز النووية القديمة وتطلق ذخائر غير مسلحة بتلك المواد على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن الصور مفتوحة المصدر تُظهر حطام صاروخ كروز يُطلق من الجو على أوكرانيا ويبدو أنه صُمم في الثمانينيات كنظام توصيل نووي، مضيفة أن الأنبوب ربما تم استبداله برؤوس حربية.

سيستمر مثل هذا النظام في إحداث أضرار من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك. ومع ذلك، أضافت الوزارة في تحديثها الاستخباري اليومي المنشور على تويتر، أنه من غير المرجح أن تحقق ضررا مؤكدا على الأهداف المقصودة.

وقالت الوزارة "مهما كانت نية روسيا، فإن هذا الارتجال يسلّط الضوء على مستوى نفاد مخزون روسيا من الصواريخ بعيدة المدى".

https://twitter.com/i/web/status/1596389927733927937 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

في غضون ذلك، قال مسؤولون إن قصفًا روسيًا لمدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل 15 مدنياً يوم أمس الجمعة، في الوقت الذي سعى فيه المهندسون في جميع أنحاء البلاد لإعادة التدفئة والمياه والطاقة إلى المدن الكبرى.

في جميع أنحاء البلاد، أدت الضربات الجوية الروسية في الأسابيع الأخيرة إلى تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء ودرجات الحرارة قريبة من التجمد، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة صحية ونزوح جماعي آخر.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من ستة ملايين أسرة في البلاد ما زالت تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، بعد يومين من الضربات الروسية المستهدفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.