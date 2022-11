روسيا تزيل الرؤوس الحربية النووية من الصواريخ المتجهة إلى أوكرانيا

قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم السبت إن روسيا ستزيل على الأرجح الرؤوس الحربية النووية من صواريخ كروز النووية القديمة وتطلق ذخائر غير مسلحة بتلك المواد على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن الصور مفتوحة المصدر تُظهر حطام صاروخ كروز يُطلق من الجو على أوكرانيا ويبدو أنه صُمم في الثمانينيات كنظام توصيل نووي، مضيفة أن الأنبوب ربما تم استبداله برؤوس حربية.

سيستمر مثل هذا النظام في إحداث أضرار من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك. ومع ذلك، أضافت الوزارة في تحديثها الاستخباري اليومي المنشور على تويتر، أنه من غير المرجح أن تحقق ضررا مؤكدا على الأهداف المقصودة.

وقالت الوزارة "مهما كانت نية روسيا، فإن هذا الارتجال يسلّط الضوء على مستوى نفاد مخزون روسيا من الصواريخ بعيدة المدى".