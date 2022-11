يتسحاك هرتسوغ يحذر من تدهور الوضع في أوكرانيا مشيرا إلى المجاعة الكبرى

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إنه من المهم للغاية إحياء ذكرى تجويع الملايين في الثلاثينيات من القرن الماضي في أوكرانيا في عهد جوزيف ستالين، ومع ذلك فإنه لم يعتمد اللغة التي تستخدمها كييف، والتي تعرف المأساة على أنها "إبادة جماعية".

يصادف يوم ذكرى المجاعة الكبرى في أوكرانيا، كما تُعرف المجاعة ، يوم السبت الأخير من شهر نوفمبر من كل عام. في رسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نشرتها والا نيوز ومراسل أكسيوس باراك رافيد، قال هرتسوغ إن على العالم أن يتذكر الفظائع الستالينية في وقت تواجه فيه أوكرانيا مرة أخرى احتمال ندرة الغذاء بسبب حرب العدوان الذي شنته روسيا.

كتب هرتسوغ: "من المهم إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الكبرى (هولودومور)، وأتذكر مدى تأثري بوضع إكليل من الزهور خلال زيارتي قبل عام في موقع النصب التذكاري تكريماً لأولئك الذين لقوا حتفهم". "هذا النصب التذكاري بمثابة تذكير صارخ بالأهمية الحيوية لمكافحة الجوع والوقوف متّحدين لضمان الأمن الغذائي، حيث يجب ألا ننسى أبدًا أن الأبرياء هم الذين سيعانون من أشد العواقب عندما يصبح الغذاء نادرًا."

تعبير الـ هولودومور 1932 - 1933 – الذي وضعته أوكرانيا للتعبير عن "الموت جوعا" – تعتبره كييف عملاً متعمدًا من أعمال الإبادة الجماعية من قبل نظام ستالين بهدف القضاء على الفلاحين. فقد استولت الحملة القسرية الوحشية "الجماعية" على الحبوب والمواد الغذائية الأخرى وتركت الملايين يتضورون جوعاً. قدّر بعض المؤرخين أن إجمالي عدد القتلى يصل إلى 10 ملايين.