تقرير : إسرائيل تستعد لإرسال مولدات كهربائية ومساعدات طبية لأوكرانيا

"كييف توصلت إلى اتفاقيات مع 12 دولة، بما في ذلك إسرائيل، بشأن توريد معدات الطاقة إلى أوكرانيا"

أفادت وسائل إعلام، أمس الأحد، أن تستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية، تستعد لإرسال 20 مولدا كهربائيا وشحنات جديدة من المساعدات الطبية إلى أوكرانيا وسط الضربات الروسية المكثفة على شبكة الطاقة في البلاد.

وبعد محادثة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تستعد إسرائيل لتزويد كييف بمولدات كهربائية بقيمة مليون دولار، وسيتم تسليمها عبر أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، سترسل الوكالة الإسرائيلية للتعاون الإنمائي الدولي "ماشاف" أدوية ومعدات طبية جديدة إلى أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قد قال في وقت سابق إن "كييف توصلت إلى اتفاقيات مع 12 دولة، بما في ذلك إسرائيل، بشأن توريد معدات الطاقة إلى أوكرانيا"، فيما قال مسؤول إسرائيلي، إن بلاده تدرس أيضا إعادة فتح سفارتها في كييف".

وبحسب نفس المصدر، تنتظر وزارة الخارجية الإسرائيلية، توصيات أمنية من جهاز الأمن الداخلي الشاباك لاتخاذ القرار، وكان قد تم إغلاق سفارة إسرائيل في كييف بسبب الضربات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية ، وإعادة فتح أبوابها من حين لآخر لمدة أسبوعين.

وقال قال الرئيس الأوكراني في وقت سابق يوم الأحد، إن "أوكرانيا يجب أن تتوقع هجمات صاروخية جديدة في الأيام المقبلة"، وأشار إلى أنه "منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط، تضرر ما يقرب من 32 ألف هدف مدني في جميع أنحاء البلاد من جراء القصف"، أدخلت أوكرانيا انقطاع التيار الكهربائي لإصلاح البنية التحتية للطاقة حيث يعاني السكان من انقطاع الكهرباء والماء قبل حلول فصل الشتاء.