بعثة عسكرية أوكرانية زارت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة

الزيارة بقيت طي الكتمان وبعيدا عن الأضواء حتى لا تثير غضب الروس

زارت بعثة عسكرية أوكرانية إسرائيل مؤخرا ، وبحسب القناة "13" حاولت إسرائيل التقليل من شأنها حتى لا تثير التوتر القائم على أي حال مع الروس.

الحديث يدور عن بعثة مكونه من رجال عسكريين، بينهم مسؤول كبير جدا في الجيش الأوكراني والذي يعادل عمليا أحد نواب رئيس هيئة أركان. ووصلوا إلى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن.

وأفيد أن الهدف الرسمي للزيارة هو دفع بناء أنظمة الإنذار ضد الصواريخ التي أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بتسليمها الى أوكرانيا.

الأوكرانيون من جانبهم يريدون المزيد من الأسلحة، وقاموا خلال هذه الزيارة بتمرير رسالة أنهم يريدون أسلحة من إسرائيل, وأوضح مسؤول إسرائيلي للقناة "13" أنه لا يوجد تغيير بالسياسة الإسرائيلية. وظلت هذه الزيارة بعيدا عن الأضواء خلال الأيام الأخيرة لتجنب توتر إضافي مع الروس. ولم تعقب السفارة الاوكرانية أو وزارة الأمن الإسرائيلية على ما ورد في التقرير.