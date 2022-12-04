أوكرانيا: أكثر من 500 بلدة ما زالت محرومة من الكهرباء

قال يفغيني ينين للتلفزيون الأوكراني، إن "العدو يواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد"

أكد النائب الأول لوزير الداخلية الأوكرانية، يفغيني ينين، اليوم الأحد، أنه ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارًا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية.

وقال يفغيني ينين للتلفزيون الأوكراني، إن "العدو يواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد". مضيفا أنه "حاليا هناك 507 بلدات في ثماني مناطق من بلادنا محرومة من التيار الكهربائي".

وتابع يفغيني ينين أن "منطقة خاركيف هي الأكثر تضررا و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من 90 (قرية) ومنطقة ميكولايف 82 ومنطقة زابوريجيا 76 ولوغانسك 43".

بدورها، دعت السلطات الأوكرانية المدنيين السبت مجددا إلى الصمود على الرغم من تدهور الظروف المعيشية.

ومن جانب آخر، كان مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال الخميس الماضي، إن ما يصل الى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ غزو روسيا لبلادهم في شباط/فبراير.

ورفض الكرملين الجمعة المنصرم، الشروط التي ذكرها الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه مستعد للتحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع.

يثير احتمال توجيه ضربات روسية جديدة لشبكة الطاقة الأوكرانية مخاوف من شتاء معقد خصوصا للسكان المدنيين، ومن موجة جديدة من اللاجئين خارج البلاد.