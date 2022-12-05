الدفاع البريطانية: 25 في المائة فقط من شعب روسيا يدعم استمرار حرب أوكرانيا

الدعم الشعبي في روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا يتراجع بشكل كبير.

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأحد، أنها حصلت على وثيقة سرية تظهر أن 25 في المائة فقط من الروس يريدون استمرار الحرب في أوكرانيا.

وبحسب الوثيقة التي أعدتها خدمة الحماية الفيدرالية للكرملين والتي تحرس كبار المسؤولين في البلاد، فإن الدعم الشعبي في روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا يتراجع بشكل كبير.

وجاء في الوثيقة أنه "على الرغم من جهود السلطات الروسية لفرض سيطرة واسعة النطاق على بيئة المعلومات، أصبح الصراع ملموسًا بشكل متزايد بالنسبة للعديد من الروس منذ التعبئة الجزئية في سبتمبر/أيلول 2022".

وأفاد موقع "ميدوزا" الإخباري المعارض، أن 55٪ من الروس أيدوا محادثات السلام مع أوكرانيا، وأظهر استطلاع مماثل أجراه مركز ليفادا لاستطلاعات الرأي المستقلة في وقت سابق في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، نتائج مماثلة حيث فضل 53 في المائة من الجمهور المفاوضات.

وأضافت الدفاع البريطانية "نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تحقق روسيا نجاحات كبيرة في ساحة المعركة في الأشهر العديدة المقبلة فمن المرجح أن يكون الحفاظ على موافقة ضمنية على الحرب بين السكان أمرا صعبا بشكل متزايد على الكرملين".