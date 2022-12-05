المستشار الألماني يؤكد أن أوروبا بحاجة لنهج متكامل لبناء قدراتها الدفاعية

أوضح أولاف شولتس، أن "أوروبا باتت تحتاج إلى نهج متكامل لبناء قدراتها الدفاعية".

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من إثارة حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل، ودعا إلى "بذل كل الجهود نحو بناء شراكات جديدة".

وقال أولاف شولتس، في مقال رأي له نشر في مجلة "فورين أفيرز" اليوم الإثنين، إن "على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية المجتمعات المفتوحة"، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة تفادي إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل"، حسب موقع العربية.

وفي نفس السياق، أوضح أولاف شولتس، أن "أوروبا باتت تحتاج إلى نهج متكامل لبناء قدراتها الدفاعية".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد اعتبر أن بلاده يجب أن تصبح "القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا" في أوروبا، داعيًا إلى زيادة نفوذ الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، ارتفعت حدة التوتر بين موسكو والغرب، لاسيما الدول الأوروبية التي اصطفت إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

فيما حذرت المخابرات الغربية من حرب "تخريبية" من نوع آخر، سواء عبر الهجمات الإلكترونية أو القرصنة وهجمات تطال مرافق حيوية أوروبية.