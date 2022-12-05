السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار وتطلب من جميع المواطنين الاحتماء في الملاجئ

نطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف

أطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في أغلب مناطق أوكرانيا، وطالبت من جميع المواطنين الاحتماء في الملاجئ.

وأفادت الأنباء أن الجيش الروسي أطلق عشرات الصواريخ من بحر قزوين يوم الاثنين، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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وبدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة"، حسب موقع سكاي نيوز عربية

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن "الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم"، وأضاف، أن "وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة".

وكان النائب الأول لوزير الداخلية الأوكرانية، يفغيني ينين، قد أكد أمس الأحد، أنه ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارًا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية.

فيما قال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس المنصرم، إن ما يصل الى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ غزو روسيا لبلادهم في شباط/فبراير.