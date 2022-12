السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار وتطلب من جميع المواطنين الاحتماء في الملاجئ

أطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في أغلب مناطق أوكرانيا، وطالبت من جميع المواطنين الاحتماء في الملاجئ.

وأفادت الأنباء أن الجيش الروسي أطلق عشرات الصواريخ من بحر قزوين يوم الاثنين، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.