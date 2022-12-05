تقرير: الولايات المتحدة عدلت وغيرت سرا أنظمة الأسلحة المتطورة التي سلمتها لأوكرانيا

هذه المنظومات المتطورة قادرة على إطلاق صواريخ طويلة المدى

افادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة بتعديل والتغيير سرا أنظمة الأسلحة المتطورة من طراز HIMARS التي بعثتها إلى أوكرانيا كجزء من المساعدات العسكرية في حربها ضد روسيا، وذلك لمنع كييف من إطلاق صواريخ طويلة المدى تجاه عدوتها.

ووصف مسؤولون أمريكيون هذه الخطوة بأنه "وسائل حذر" ، اتخذت كجزء من جهود إدارة بايدن لمنع حرب واسعة أكثر.

وكانت الولايات المتحدة بدأت من حزيران/يونيو الأخير بتوفير نحو 20 منظومة HIMARS المتقدمة لإطلاق الصواريخ لأوكرانيا مع مخزون من الأقمار الموجهة عبر الأقمار الصناعية من عشرات الكيلومترات، والتي استخدمها الجيش الأوكراني لاستهداف مخازن لوجستية ومراكز قيادة على الأراضية الأوكرانية.

مع ذلك، أنظمة الأسلحة المتقدمة من طراز HIMARS تمتلك مميزات خاصة، خصصت لمنعها من أن تتحول لأداة لعبة جانبية أكثرفي ساحة المعركة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن البنتاغون عدل منصات الإطلاق بأن أصبحت قادرة على إطلاق صواريخ طويلة المدى من مئات الكيلومترات.

هذه التعديلات والتغييرات لم يتم الكشف عنها بالماضي، تظهر الى اي مدى الادارة الأمريكية مستعدة للذهاب من أجل موازنة دعمها للجانب الأوكراني، وفي الوقت نفسه منع خطر حدوث تصعيد مع موسكو.