وزير الخارجية الأميركي: "لا نشجّع أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا"

أنتوني بلينكن، "لم نشجّع ولم نمكّن الأوكرانيين من تنفيذ ضربات داخل روسيا"

كشفت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنّها لا تشجّع أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا بعد تعرّض قواعد عسكرية روسية لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أنّ كييف نفّذتها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "لم نشجّع ولم نمكّن الأوكرانيين من تنفيذ ضربات داخل روسيا"، وأضاف في تصريح للصحافيين، "لكن المهم هو أن نفهم ما يعانيه الأوكرانيون يوميا من جراء العدوان الروسي المستمر"، متّهما روسيا بـ"استخدام الشتاء سلاحا" عبر شن هجمات على بنى تحتية مدنية.

وأكد أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأميركية "تحرص على أن يكون بين أيديهم التجهيزات التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وحريتهم"، في إشارة إلى الأوكرانيين.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنّ "واشنطن لا تمنع أوكرانيا من تطوير صواريخ بعيدة المدى بقدراتها الذاتية"، وتابع متحدثاً إلى جانب بلينكن عقب محادثات مع نظيريهما الأستراليين، "نحن لا نعمل على منع أوكرانيا من تطوير قدراتها الذاتية".

وأعلنت روسيا مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة طائرتين بأضرار في هجمات شُنّت الإثنين على ثلاث قواعد في العمق الروسي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد افادت أن الولايات المتحدة بتعديل والتغيير سرا أنظمة الأسلحة المتطورة من طراز HIMARS التي بعثتها إلى أوكرانيا كجزء من المساعدات العسكرية في حربها ضد روسيا.

ويشدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه لا يؤيد تزويد أوكرانيا قدرات صاروخية بعيدة المدى خوفا من تصعيد قد يقحم الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع روسيا.