رئيس بلدية كييف: "الأوكرانيون غاضبون ومستعدون للقتال"

هدف بوتين إحداث الاكتئاب لكنه ارتكب خطأ. بدلاً من الاكتئاب فإنهم غاضبون ومستعدون للقتال دفاعا عن مدنهم

فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عاصمة أوكرانيا، تحدث إلى i24NEWS عن الوضع الحالي في بلده الذي مزقته الحرب، وعن أهداف روسيا من وراء الهجوم حسبما يراه، وكيف يتعامل شعبه مع الهجوم الروسي.

أصبح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل رمزًا للقوة والمرونة للشعب الأوكراني الذي يواجه الغزو الروسي. في المقابلة الحصرية لـ i24NEWS ، التي أُجريت كجزء من MUNI EXPO 2022 في إسرائيل - وهي منصة عالمية تشجع على الابتكار - دعا كليتشكو المجتمع الدولي إلى عدم الالتفات إلى رواية روسيا عن "عمليتها العسكرية الخاصة"، وشدد على أن شعبه "مستعد للدفاع عن مدنه".

وتابع كليتشكو "من فضلكم، لا تصدقوا وسائل الإعلام الروسية. كل ما يقولونه عن "عمليتهم الخاصة"، الحرب، هو كذب". روسيا تحاول قتل جميع السكان، إنها إبادة جماعية للسكان الأوكرانيين."

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء أوكرانيا حيث ورد أن الجيش الروسي أطلق عشرات الصواريخ من بحر قزوين. سُمع دوي انفجارات في أوديسا ولفيف وزابوريجيا وكييف، كجزء مما وصفه سلاح الجو الأوكراني بهجوم صاروخي جديد على مستوى البلاد.

وتابع كليتشكو: "تحاول [روسيا] تدمير البنية التحتية الحيوية لبلدتنا - التدفئة والمياه والكهرباء - إنه إرهاب".

مع اقتراب فصل الشتاء، شنت روسيا مرارًا هجمات وحشية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، تاركة ملايين الأشخاص بدون كهرباء ومياه، فيما وصفه المحللون بأنه تكتيك نفسي واقتصادي.

وقال رئيس البلدية "هدفه هو إحداث الاكتئاب"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن بوتين ارتكب خطأ. بدلاً من الاكتئاب فإنهم غاضبون ومستعدون للقتال دفاعًا عن وطنهم.

وقال بوتين يوم الأربعاء إن حملته العسكرية ربما أصبحت "عملية طويلة" لكنه أشاد بمكاسب موسكو على الأرض. في أيلول/ سبتمبر، أعلن بوتين ضم بلاده لمساحة من أوكرانيا المحتلة جزئياً، بما في ذلك لوهانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوريجيا.

واختتم كليتشكو بالقول: "بوتين يريد أراضي أوكرانية بدون الأوكرانيين. إنه مجرم حرب".