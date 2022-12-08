English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الحرب في أوكرانيا: مقتل جندي يهودي أوكراني في قتال مع القوات الروسية

i24NEWS

دقيقة 1
تُظهر صورة غير مؤرخة الجندي اليهودي الأوكراني فلاديسلاف شاين وهو يصلي باستخدام التيفيلين (phylacteries).
(avec l'aimable autorisation du rabbin Moshe Azman)تُظهر صورة غير مؤرخة الجندي اليهودي الأوكراني فلاديسلاف شاين وهو يصلي باستخدام التيفيلين (phylacteries).

"لقد قاتل ببطولة منذ بداية الغزو، أبعث بتعازي لعائلته، وأصلي مع جميع اليهود في أوكرانيا من أجل شفاء الجرحى"

أفاد المتحدث باسم الحاخام الأكبر في أوكرانيا موشيه أزمان، عن مقتل جندي يهودي أوكراني ( فلاديسلاف شاين، 21 عاما) في قتال مع القوات الروسية، كان ناشطًا في مجتمع دنيبرو اليهودي.

Video poster

وأشار موشيه أزمان إلى أن "فلاديسلاف ضحى بحياته للدفاع عن شعبه" وتابع"لقد قاتل ببطولة منذ بداية الغزو، أبعث بتعازي لعائلته، وأصلي مع جميع اليهود في أوكرانيا من أجل شفاء الجرحى وإنهاء المذابح".

وقال أزمان "أدعو العالم مرة أخرى للتدخل من أجل وقف إطلاق النار. الوضع في أوكرانيا صعب وفي كثير من الأماكن لا توجد كهرباء ومياه وغذاء وهناك نقص في الأدوية".

Video poster

وفي السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ، التي تسببت صواريخها السابقة في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه وسط درجات حرارة الشتاء.

Video poster

تلقت هذه المقالة 0 تعليق