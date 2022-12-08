الحرب في أوكرانيا: مقتل جندي يهودي أوكراني في قتال مع القوات الروسية

"لقد قاتل ببطولة منذ بداية الغزو، أبعث بتعازي لعائلته، وأصلي مع جميع اليهود في أوكرانيا من أجل شفاء الجرحى"

أفاد المتحدث باسم الحاخام الأكبر في أوكرانيا موشيه أزمان، عن مقتل جندي يهودي أوكراني ( فلاديسلاف شاين، 21 عاما) في قتال مع القوات الروسية، كان ناشطًا في مجتمع دنيبرو اليهودي.

وأشار موشيه أزمان إلى أن "فلاديسلاف ضحى بحياته للدفاع عن شعبه" وتابع"لقد قاتل ببطولة منذ بداية الغزو، أبعث بتعازي لعائلته، وأصلي مع جميع اليهود في أوكرانيا من أجل شفاء الجرحى وإنهاء المذابح".

وقال أزمان "أدعو العالم مرة أخرى للتدخل من أجل وقف إطلاق النار. الوضع في أوكرانيا صعب وفي كثير من الأماكن لا توجد كهرباء ومياه وغذاء وهناك نقص في الأدوية".

وفي السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ، التي تسببت صواريخها السابقة في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه وسط درجات حرارة الشتاء.