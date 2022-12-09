بوتين: ضرباتنا على البنية التحتية للطاقة رد على كييف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده نفذت ضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أوكرانيا بمواصلة ضرب منشآت الطاقة فيها ردا على هجمات كييف، لا سيما في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014، وأقرت بأنها معرضة للخطر.

وأسقط الأسطول الروسي في سيفاستوبول، عاصمة القرم، طائرة مسيّرة على ما أعلنت السلطات المحلية أمس الخميس في مؤشر إلى المخاطر التي لا تزال تواجه شبه الجزيرة التي تعهدت كييف باستعادتها. وأقر الكرملين الخميس بوجود خطر من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه إثر هجمات عدة نسبت لأوكرانيا بعيدا عن خط الجبهة.

وفي الأيام الأخيرة استهدفت عدة قواعد عسكرية روسية بينها اثنتان تبعدان 500 كيلومتر عن أوكرانيا، بمسيّرات. وفي مؤشر إلى التوتر الحاصل في القرم، أعلنت أجهزة الأمن الروسية توقيف شخصين يشتبه بأنهما تجسسا لحساب أوكرانيا في القرم عبر نقل معلومات حول أهداف عسكرية.

وعليه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده نفذت ضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا "ردا على تصرفات كييف".

وأضاف بوتين، في اجتماع عسكري، إن" قطع إمدادات المياه عن مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة هو عمل من أعمال الإبادة الجماعية".

وتدعي موسكو أن أوكرانيا نفذت "إبادة جماعية" في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية، وأن أحد أسباب بدء "العملية العسكرية الخاصة" في فبراير/ شباط الماضي كان لحماية الناس في المنطقة الشرقية.