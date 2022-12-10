المتحدث باسم الأمم المتحدة يؤكد أن بيلاروسيا تسمح بعبور حبوب أوكرانيا دون شروط مسبقة

"أعاد التأكيد على طلبات حكومته بأن تتمكن من تصدير منتجاتها من الأسمدة التي تخضع حاليا لعقوبات"

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة، أن بيلاروسيا أبلغت المنظمة الدولية، أنها ستقبل دون شروط مسبقة بعبور الحبوب الأوكرانية أراضيها دون شروط مسبقة، للتصدير من موانئ ليتوانية.

وقال المتحدث في بيان إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التقى مع نائب وزير خارجية بيلاروسيا يوري أمبرازيفيتش في نيويورك"، موضحا أن أمبرازيفيتش "أعاد التأكيد على طلبات حكومته بأن تتمكن من تصدير منتجاتها من الأسمدة التي تخضع حاليا لعقوبات".

من جانب آخر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي غد الأحد من أجل تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود.

وكان مسؤول كبير في الأمم المتحدة، قد أكد منتصف الشهر الماضي، أن "أول شحنات القمح ستبدأ في الخروج من الموانئ الأوكرانية الأسبوع الوشيك بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع روسيا وتركيا"

وأضاف المسؤول أن "12 سفينة أبحرت من أوكرانيا في الأسبوع الأول حملت 370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية".

وكانت اتفاقية الحبوب الموقعة بين البلدين في يوليو/تمُّوز الفائت، برعاية تركيا والأمم المتحدة، انتهت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسمحت بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر، قبل أن تجدد ثانية.