English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره زيلينسكي تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

i24NEWS

دقيقة 1
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.
Nicholas Kamm / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.

"سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني"

أفاد بيان البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قام أمس الأحد، بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، أكد من خلالها "الدعم الأميركي للدفاع عن أوكرانيا بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية" للبلاد.

Video poster

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي "سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال مساعدتها الأمنية، بما في ذلك الإعلان في 9 ديسمبر/كانون الأول  عن تخصيص 275 مليون دولار من الذخيرة والمعدات الإضافية التي تضمنت أنظمة لمواجهة الاستخدام الروسي للمركبات الجوية بدون طيار".

كما قام الرئيس الأمريكي بتسليط الضوء على إعلان 29 نوفمبر/كانون الأول عن تخصيص 53 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة لتعزيز استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية في أعقاب الهجمات الروسية المستهدفة.

ورحب الرئيس بايدن بانفتاح نظيره زيلينسكي المعلن على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 

وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومحاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع، وفرض تكاليف على روسيا بسبب عدوانها.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق