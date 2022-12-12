الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره زيلينسكي تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

"سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني"

أفاد بيان البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قام أمس الأحد، بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، أكد من خلالها "الدعم الأميركي للدفاع عن أوكرانيا بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية" للبلاد.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي "سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال مساعدتها الأمنية، بما في ذلك الإعلان في 9 ديسمبر/كانون الأول عن تخصيص 275 مليون دولار من الذخيرة والمعدات الإضافية التي تضمنت أنظمة لمواجهة الاستخدام الروسي للمركبات الجوية بدون طيار".

كما قام الرئيس الأمريكي بتسليط الضوء على إعلان 29 نوفمبر/كانون الأول عن تخصيص 53 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة لتعزيز استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية في أعقاب الهجمات الروسية المستهدفة.

ورحب الرئيس بايدن بانفتاح نظيره زيلينسكي المعلن على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومحاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع، وفرض تكاليف على روسيا بسبب عدوانها.