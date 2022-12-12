الخارجية الفرنسية تعرب عن"قلقها البالغ ازاء حملة قمع المعارضة في روسيا"

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية "الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الصحافة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسيةفي بيان، اليوم الإثنين، إن "فرنسا تشعر بالقلق البالغ إزاء حملة القمع التي تنفذها السلطات الروسية ضد منتقدي السلطة والحرب في أوكرانيا"، بعد الحكم بالسجن الصادر على المعارض إيليا ياشين.

ونددت باريس "بشدة" بالحكم الصادر بحق المعارض وعضو مجلس مدينة موسكو إيليا ياشين، بعدما حكم القضاء الروسي، الجمعة المنصرم، على ياشين بالسجن ثماني سنوات ونصف سنة بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، في عقوبة هي الأشدّ بموجب قانون جديد يجرّم انتقاد الهجوم.

كما نددت فرنسا بتشديد ظروف احتجاز أليكسي نافالني، المسجون في زنزانة انفرادية منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية "الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الصحافة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة" في روسيا، داعية "السلطات الروسية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإسقاط الملاحقات القانونية بحقهم".

وجرت متابعة محاكمته بشكل خاص في روسيا، إذ كان من آخر المعارضين الروس البارزين الذين لم يغادروها أو لم يسجنوا.

وكان السلطات الروسية قد اعتقلت ياشين البالغ 39 عاما أواخر حزيران/يونيو المنصرم، لتنديده في بث مباشر على موقع يوتيوب بـ"قتل مدنيين" في بوتشا، البلدة الواقعة قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث اتهم الجيش الروسي بارتكاب جرائم، وهو ما تنفيه موسكو.