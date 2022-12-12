English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الخارجية الفرنسية تعرب عن"قلقها البالغ ازاء حملة قمع المعارضة في روسيا"

AFP

دقيقة 1
ضباط الشرطة الأوكرانية يقفون لحراسة في أحد الشوارع بعد هجوم بطائرة بدون طيار في كييف في 17 أكتوبر 2022 ، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.
Yasuyoshi CHIBA / AFPضباط الشرطة الأوكرانية يقفون لحراسة في أحد الشوارع بعد هجوم بطائرة بدون طيار في كييف في 17 أكتوبر 2022 ، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية "الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الصحافة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسيةفي بيان، اليوم الإثنين، إن "فرنسا تشعر بالقلق البالغ إزاء حملة القمع التي تنفذها السلطات الروسية ضد منتقدي السلطة والحرب في أوكرانيا"، بعد الحكم بالسجن الصادر على المعارض إيليا ياشين.

Video poster

ونددت باريس "بشدة" بالحكم الصادر بحق المعارض وعضو مجلس مدينة موسكو إيليا ياشين، بعدما حكم القضاء الروسي، الجمعة المنصرم، على ياشين بالسجن ثماني سنوات ونصف سنة بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، في عقوبة هي الأشدّ بموجب قانون جديد يجرّم انتقاد الهجوم.

كما نددت فرنسا بتشديد ظروف احتجاز أليكسي نافالني، المسجون في زنزانة انفرادية منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية "الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الصحافة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة" في روسيا، داعية "السلطات الروسية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإسقاط الملاحقات القانونية بحقهم".

Video poster

وجرت متابعة محاكمته بشكل خاص في روسيا، إذ كان من آخر المعارضين الروس البارزين الذين لم يغادروها أو لم يسجنوا.

وكان السلطات الروسية قد اعتقلت ياشين البالغ 39 عاما أواخر حزيران/يونيو المنصرم، لتنديده في بث مباشر على موقع يوتيوب بـ"قتل مدنيين" في بوتشا، البلدة الواقعة قرب العاصمة الأوكرانية كييف، حيث اتهم الجيش الروسي بارتكاب جرائم، وهو ما تنفيه موسكو.

Video poster

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق