تقرير: ايران ستقيد مدى الصواريخ التي ستسلمها لروسيا والتي ستستخدمها بحربها في أوكرانيا

جاء هذا نقلا عن مسؤولين اسرائيليين مطلعبن على معلومات تمتلكها اسرائيل بالخصوص

بسبب المخاوف من رد دولي، تنوي ايران تقييد مدى الصواريخ التي تنوي توفيرها لروسيا حتى تستخدمها في حربها في أوكرانيا، جاء هذا بحسب ما نقله موقع "والا" نقلا عن أربعة مسؤولين إسرائيلين كبار مطلعين على معلومات تمتلكها إسرائيل بالقضية.

وذكر التقرير أن، مسؤولين إسرائيليين يقدرون أن قضية تزويد الطائرات المسيرة والصواريخ الايرانية لروسيا طرحت خلال مباحثات بين نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين خلال زيارته الى طهران في 3 تشرين أول/ديسمبر مع وفد عسكري كبير. واجتمع هناك مع رئيس هيئة أركان الجيش الايراني الجنرال محمد باقري وشارك في مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة لكلا البلدين.

وتخشى إسرائيل إنه بالمقابل للمساعدات العسكرية الايرانية روسيا ستزود ايران محركات للصواريخ طويلة المدى. مسؤولون إسرائيليون قالوا إنهم قلقون أنه في مقابل المساعدة العسكرية الايرانية روسيا ستتيح لايران حرية عمل أكبر في سوريا حتى تتمكن من مهاجمة إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون الأربعة إلى أن الضغوطات الدولية على ايران لن تردعها بشكل كامل من خططها بتزويد روسيا بصواريخ وهي تنوي التقدم مع نقل الصواريخ قريبا. لكن، في محاولة للتعامل مع رد الفعل الدولي وحتى لا يتم اختراق قرار مجلس الأمن الدولي، ايران تخطط أن تسلم روسيا صواريخ يقل مداها عن 300 كيلومتر، هذا بحسب المسؤولين الإسرائيليين.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن نية الايرانيين هي تسليم روسيا صواريخ من طراز فاتح-110. الايرانيون ينوون تنفيذ تغييرات تقنية بهذه الصواريخ حتى يصبح مداها أقل من 300 كيلومتر ولا يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن. وقال المسؤولون الإٍرائيليين إنه في الأصل كان الايرانيون ينوون تسليم روسيا صواريخ من طراز ذو الفقار والتي يصل مداها الى 700 كيلومتر.

وذكر التقرير أنه خلال الأسابيع الأخيرة وفرت إسرائيل لعشرات من الدول في الغرب ملف استخباراتي حول نقل الأسلحة من ايران الى روسيا. وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه يأملون أن يساهم التعامل الدولي مع القضية بمضاعفة الضغط على ايران.