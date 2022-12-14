رئيس بلدية كييف يؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع

بحسب معلومات أولية، أكدت إدارة كييف، أنه قد "لحقت أضرار بمبنيين إداريين في شيفتشينكيفسكي

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 10 طائرات مسيرة روسية، مشيرا إلى أن "الطائرات بدون طيار هي إيرانية الصنع من طراز شاهد وإن هناك انفجارات في منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط البلاد".

وبحسب معلومات أولية، أكدت إدارة كييف، أنه قد "لحقت أضرار بمبنيين إداريين في شيفتشينكيفسكي وتم توضيح المعلومات حول الخسائر المحتملة.

ومن جهتها، تقترب الولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على خططها لإرسال نظام دفاع جوي باتريوت إلى أوكرانيا في خطوة محورية محتملة في الصراع.

وقال مسؤولان أمس الثلاثاء إن "واشنطن قد تعلن قرارا يوم الخميس بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت"

وتعتبر صواريخ باتريوت واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تقدمًا، وعادة ما يكون هناك نقص في المعروض منها، حيث يتنافس عليها حلفاء في جميع أنحاء العالم.

وكان قد حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الناتو من تزويد كييف بالدفاعات الصاروخية باتريوت، ومن المرجح أن ينظر الكرملين إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد.

ومن جهته، أفاد بيان البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قام الأحد الماضي، بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، أكد من خلالها "الدعم الأميركي للدفاع عن أوكرانيا بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية" للبلاد.