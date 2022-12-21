الرئيس الأمريكي يستقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض:"نقف إلى جانب الشعب الأوكراني"

زيلنسكي"شكر الشعب الأمريكي ورئيسه جو بايدن والكونغرس على دعمهم"مقدرا "دعم الرئيس بايدن وكل المساعدات التي يقدمها لنا"

استقبل الرئيس الأمريكي جوا بايدن في البيت الأبيض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في أول وجهة خارج بلاده منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وقال إن سيجري في واشنطن سلسلة محادثات بشأن تعزيز صمود أوكرانيا وقدراتها الدفاعية، وتابع "يتعين علينا خلال 2023 استعادة السيادة والحرية إلى كل أراضينا وشعبنا".وسيجري الرئيسان محادثات ثنائية قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وأكد زيلينسكي على أن زيارته تهدف إلى "شكر الشعب الأمريكي ورئيسه جو بايدن والكونغرس على دعمهم"مقدرا "دعم الرئيس بايدن وكل المساعدات التي يقدمها لن" في ما قا بايدن، في كلمة خلال استقبال زيلينسكي: "نقف إلى جانب الشعب الأوكراني وندعم رغبتهم في السلام العادل".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينيكن، قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ"منظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها الى الآن"، يأتي في وقت يوشك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الوصول إلى واشنطن.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، زهي أول رحلة خارجية لزيلينسكي منذ بدء العملية العسكرية الروسيية بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط المنصرم، وقال عند وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، إن "زيارتي تهدف إلى شكر الشعب الأمريكي ورئيسه بايدن والكونغرس على دعمهم".وأضاف : "سأعقد سلسلة من المفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تعزيز قدرات بلادي الدفاعية".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستقبل الرئيس نظيره الأوكراني.وأكد مصدر دبلوماسي أوكراني، أن "زيلينسكي سيخاطب أيضا الكونغرس الأمريكي".

وقبيل وصوله بدقائق، أعلنت واشنطن، عن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، في صفقة بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن "حزمة المساعدات تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي".