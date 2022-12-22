الرئيس الأوكراني زيلينسكي يشكر الكونجرس الأمريكي: 'يمكنكم التسريع في انتصارنا'

قال زيلينسكي في خطابه: "لقد فقد الطغيان الروسي السيطرة علينا". رغم كل الصعاب وسيناريوهات الهلاك والكآبة، لم تسقط أوكرانيا - أوكرانيا حية وتقاتل".

استقبل المشرعون الأمريكيون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى واشنطن الأربعاء، بحفاوة بالغة، وقد ألقى خطابا أمام الكونجرس الأمريكي استهله بالقول: "بإمكانكم تسريع انتصارنا، وأنا واثق من ذلك".

وأضاف: "أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية".

وأشاد زيلينسكي بالجهود الأمريكية "لحماية الحرية والقانون الدولي". وأجرى مقارنة بين الدفع السوفيتي للقوات النازية في عام 1944 عبر أوكرانيا، وما يحصل منذ عام فوق أرض بلاده، مشيرًا إلى أن "القوات الأوكرانية الشجاعة تفعل الشيء نفسه لقوات بوتين في عيد الميلاد ... أوكرانيا تتمسك بحدودها ولن تستسلم أبدًا".

قال زيلينسكي في خطابه: "لقد فقد الطغيان الروسي السيطرة علينا". رغم كل الصعاب وسيناريوهات الهلاك والكآبة، لم تسقط أوكرانيا - أوكرانيا حية وتقاتل".

قدم الرئيس الوافد للمشرعين علم أوكرانيا القتالي من مدينة باخموت على خط المواجهة، "حصننا في شرق أوكرانيا"، والذي قدمه المقاتلون الأوكرانيون له خلال لقائهم إياه هناك.

قال زيلينسكي وسط التصفيق: "باخموت صامدة". مشيرا إلى أنها "ساراتوجا" الأوكرانية، في إشارة إلى معركة كبرى في الثورة الأمريكية تعتبر نقطة تحول في الحرب. واختتم بالقول "لم تطلب أوكرانيا قط من الجنود الأمريكيين القتال على أرضنا بدلا منا". "أؤكد لكم، أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم بشكل مثالي."

وفي وقت سابق في العاصمة الأمريكية، التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن في أول رحلة له إلى الخارج منذ الغزو الروسي في شباط/ فبراير. وتأتي الزيارة وسط الإعلان عن تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت بإطار صفقة، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا لكييف.