روسيا تحذر اليونان من نقل أنظمة صواريخ "إس-300" إلى أوكرانيا

أكدت ماريا زاخاروفا على أن "انتهاك عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بين روسيا واليونان، ستكون له عواقب".

قامت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بتحذير اليونان من العواقب والمسؤولية عن خرق العقد إذا قررت نقل أنظمة صواريخ "إس -300" الروسية الصنيع إلى أوكرانيا.

وفي تصريحات صحفية، ردا على سؤال بهذا الشأن، قالت ماريا زاخاروفا، "سيتم تتبع جميع المعدات العسكرية المرسلة إلى كييف في الوقت المناسب.. واعتبارها هدفا مشروعا للتدمير. وقبل فوات الأوان يمكن لهم بالتخلي عن الخطط الخطيرة، مرة أخرى نحذر القيادة اليونانية من مسؤوليتهم عن هذا الأمر".

وأضافت ماريا زاخاروفا، أن "المسؤولين في أثينا لا يرون ولا يهمهم أنه "بإرسالهم أسلحة إلى منطقة القتال، يصبحون شركاء مباشرين للأوكرانيين الذين يشنون حربا ضد السكان المدنيين المسالمين في منطقة دونباس وزابوروجيه وخيرسون ، بما في ذلك ضد الاشخاص ذو العرق اليوناني الذين يعيشون هناك"، حسب موقع روسيا اليوم.

وأكدت ماريا زاخاروفا على أن "انتهاك عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بين روسيا واليونان، والتي تحظر إعادة تصدير المنتجات العسكرية الروسية إلى دول ثالثة دون موافقة روسيا، ستكون له عواقب".

و في وقت سابق كانت صحيفة "كاتيريني" قد كشفت، بأن الولايات المتحدة اقترحت على اليونان استبدال أنظمة "إس 300" و"تور" بالأنظمة الأمريكية.