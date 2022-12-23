بعد زيارة زيلينسكي: الولايات المتحدة توافق على مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار

المساعدة جزء من مشروع قانون أوسع للإنفاق الحكومي، بعد مساعدة أمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار أرسلتها إلى أوكرانيا هذا العام

من المتوقع أن يوافق المشرعون الأمريكيون على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا، اليوم الجمعة، مع عودة الرئيس فولوديمير زيلينسكي من واشنطن حاملا وعدا بالحصول على صواريخ باتريوت للمساعدة في صد الغزو الروسي.

وتأتي المساعدة العسكرية والاقتصادية، وهي جزء من مشروع قانون أوسع للإنفاق الحكومي، بعد مساعدة أمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار أرسلتها إلى أوكرانيا هذا العام، بالإضافة إلى عقوبات فرضها الغرب على روسيا تتضمن الآن سقفا على أسعار النفط الروسي.

ومن جهتها ردت روسيا على فرض حد أقصى للسعر، اليوم الجمعة، بالتهديد بخفض إنتاجها من النفط ما بين خمسة وسبعة بالمئة مطلع العام المقبل، بوقف المبيعات للدول التي تدعم الإجراء الذي يسعى للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب.

ولطالما سعى زيلينسكي إلى الحصول على صواريخ باتريوت للمساعدة في التصدي للضربات الجوية الروسية التي لا تكل والتي دمرت مدنا وبلدات وقرى خلال عشرة أشهر من صراع ضار تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وشبّه سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف يوم الجمعة وضع العلاقات بين البلدين بأنها في "عصر جليدي" وقال إن احتمالات حدوث صدام بين البلدين "مرتفعة"، وفقا لما نقلته عنه وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.

وفي سياق متصل قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.

وبدروه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن "كييف ستعزز وجودها في أفريقيا العام المقبل من خلال فتح عشر سفارات جديدة وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة" وقال زيلينسكي أمام تجمع للدبلوماسيين في كييف "نعمل على إصلاح علاقاتنا مع عشرات الدول الأفريقية. سنحتاج إلى تعزيز هذه (العلاقات) العام الوشيك.