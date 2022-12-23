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مسؤول أوكراني: السلطات الروسية تهدم مسرح ماريوبول "لإخفاء الجرائم"

i24NEWS - AFP

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مسرح ماريوبول
AP Photo/Alexei Alexandrovمسرح ماريوبول

يمكن أن يموت ما يصل إلى 600 شخص تحت أنقاض المسرح. كان أكثر من 1200 مدني يختبئون في المبنى عندما تعرض للهجوم.

بدأت السلطات الروسية، أمس الخميس، في هدم المسرح المدمر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وفقا لما ذكره بيترو أندريوشينكو مساعد عمدة المدينة، ونشر أندريوشينكومقطع فيديو يظهر جرافة تدمر الجزء الخلفي من المبنى، وقال إن "الإدارة الروسية بالوكالة للمدينة المحتلة تخطط لترك واجهة المبنى فقط".

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واتهم أندريوشينكو "إدارة الاحتلال بمحاولة إخفاء الجرائم الروسية" وعزمها بناء مسرح جديد "على عظام شعب ماريوبول"، قدر المسؤولون الأوكرانيون في وقت سابق الخسائر بين سكان المدينة بنحو 25000 شخص.

وكانت ماريوبول موطنًا لأكثر من 500 ألف شخص قبل بداية الحرب، يبلغ عدد سكانها الآن حوالي 150 ألفًا، مسرح الدراما، الذي هاجمته الطائرات الحربية الروسية بقنبلتين 1102 رطل في مارس على الرغم من وجود لافتة ضخمة كُتبت أمامه تشير إلى أن المبنى كان يستخدم كمأوى للمدنيين ، تم إخفاؤه خلف شاشة تصور أشهر الكتاب الروس الشهر المنصرم.

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وفقًا للعديد من التحقيقات الصحفية، يمكن أن يموت ما يصل إلى 600 شخص تحت أنقاض المسرح. كان أكثر من 1200 مدني يختبئون في المبنى عندما تعرض للهجوم.

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كما حذرت كييف من كارثة إنسانية تلوح في أفق ماريوبول حيث دمر ما يقرب من 80 في المائة من المباني السكنية مع ترك آلاف الأشخاص دون سكن وماء وطعام. في وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت العديد من التقارير الإعلامية المستندة إلى صور الأقمار الصناعية عن ظهور أكثر من 10000 قبر جديد في مقبرة ماريوبول.

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