ميخائيل غالوزين: قد قال، "إن تكثيف التعاون بين مولدوفا وبلدان الناتو في المجالين العسكري والعسكري التقني هو عامل يقوض أمن مولدوفا نفسها إلى حد كبير"

أفادت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت اليوم السبت، أن خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" بضخ الأسلحة الى جمهورية مولدوفا تهدد بكارثة حقيقية.

وأفادت الوكالة، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين: قد قال، "إن تكثيف التعاون بين مولدوفا وبلدان الناتو في المجالين العسكري والعسكري التقني هو عامل يقوض أمن مولدوفا نفسها إلى حد كبير"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابع ميخائيل غالوزين: "وكما تظهر التجربة، فإن الضخ المتهور لمولدوفا بأسلحة غربية، أو نشر وحدات الناتو على أراضيها، لا يضيف على الإطلاق إلى أمنها وسيادتها، بل على العكس، تجعلها تقترب من الكارثة"، مشيرا إلى ما حدث في أوكرانيا قائلا "والتجربة الأوكرانية واضحة جدا"

وكان قد صرح مسؤولون مولدوفيون في وقت سابق، أنهم يرغبون في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد والحصول على الأسلحة اللازمة لذلك.

فقد أشار وزير دفاع مولدوفا، أناتولي نوساتي، إلى حاجة بلاده لإنشاء نظام دفاع جوي، لكن البلاد الآن لا تملك الأموال اللازمة لذلك.