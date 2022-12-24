تقرير: الرئيس الروسي معزول ومُحاط بمستشارين متشدّدين ينقلون إليه معلومات عسكرية خاطئة

قالت الصحيفة في تقرير لها، إن "الرئيس الروسي كافح لأشهر من أجل التصالح مع فكرة تحوّل الحرب إلى مستنقع مكلف، ووجد نفسه معزولاً ومرتاباً"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزولاً بعد 10 أشهر على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد اعتقاده أن الحرب ستكون سريعة، شعبية، وتتكلل بالانتصار.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "الرئيس الروسي كافح لأشهر من أجل التصالح مع فكرة تحوّل الحرب إلى مستنقع مكلف، ووجد نفسه معزولاً ومرتاباً"، حسب موقع العربي الجديد.

وتتحدث الصحيفة عن حادثة وقعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما تلقت القوات الروسية في ليمان، اتصالاً من بوتين يطلب منها عدم التراجع، في وقت كانت هذه القوات تخسر المعركة، كما نقلت عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاليين وسابقين، ومسؤول استخباراتي روسي سابق، قولهم إن "بوتين بدا أن لديه فهماً محدوداً للوضع، إذ كانت قواته في الخطوط الأمامية، وغير مجهزة جيداً، ومحاصرة بتقدم أوكراني مدعوم بالمدفعية المقدمة من الغرب".

وتشير الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع الأوكراني، إلى أن وفوداً من الخبراء العسكريين ومصنعي الأسلحة الذين شاركوا في اجتماعات رئاسية في موسكو خلال الصيف، كانوا يتساءلون عما إذا كان بوتين يفهم الواقع في ساحة المعركة.

ويتحدث هؤلاء الأشخاص عن أن الرئيس الروسي ما زال محاطاً بإدارة تلبي قناعاته بأن روسيا ستنجح، على الرغم من التضحيات البشرية والاقتصادية المتزايدة.

وتلفت الصحيفة الأميركية في تقريرها إلى أن بوتين، الذي لم يخدم قَطّ في الجيش، أصبح بمرور الوقت حذراً جداً من هيكل قيادته، لدرجة أنه أصدر أوامر مباشرة للخطوط الأمامية.

ويرفض بوتين استخدام الإنترنت خوفاً من المراقبة الرقمية، ما جعله أكثر اعتماداً على الإحاطة التي يقدمها مستشارون منحازون أيديولوجياً.