كولينا:"روسيا سيتعين عليها أن تواجه محكمة جرائم الحرب قبل دعوتها إلى القمة، والتي ستعقد بشكل مثالي في الأمم المتحدة مع أنكونيو غوتيريش"

قال وزير الخارجية الأوكرانية دميترو أيفانوفيج كوليبا، اليوم الاثنين ، إن "أوكرانيا تريد عقد قمة سلام في نهاية فبراير/شباط الوشيك، حيث تحتفل البلاد بمرور عام على الغزو العسكري الروسي، وتابع "كل حرب تنتهي بطريقة دبلوماسية ونتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".

وأكد كوليبا أن كييف ستواصل بذل كل ما في وسعها لكسب الحرب التي بدأت في عام 2014 بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتعرضت لتصعيد كبير في 24 فبراير/شباك من العام الجاري عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية خاصة" مشيرا إلى أن "روسيا سيتعين عليها أن تواجه محكمة جرائم الحرب قبل دعوتها إلى القمة، والتي ستعقد بشكل مثالي في الأمم المتحدة مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".

وقال دميترو أيفانوفيج كوليبا لوكالة أسوشييتد برس: "يمكن أن تكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة ، لأن هذا لا يتعلق بتقديم خدمة لدولة معينة". "هذا حقًا يتعلق بجلب الجميع على متن الطائرة."

وتسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مقتل الآلاف من الجانبين وخلق أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن جهته كشف كبير الدبلوماسيين في أوكرانيا أن "الحكومة الأمريكية ستسرع نشر نظام صواريخ باتريوت الذي تبلغ تكلفته مليار دولار" والذي قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتم تقديمه إلى كييف، حيث أعلن بايدن ذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن (وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب) وتابع كوليبا إن "بطارية باتريوت ستكون جاهزة لميدان المعركة في غضون ستة أشهر بدلاً من عام واحد من التدريب المطلوب عادةً".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن، الجمعة المنصرم، أن "الكرملين ليس لديه أي فكرة عن خطة السلام الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الحقائق الحالية" وتابع "لا نعرف شيئًا عنها، لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي، حول خطوات مختلفة، هناك أيضًا خطة سلام. لكن كل ما قاله الرئيس زيلينسكي حتى الآن قيل دون مراعاة الحقائق الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".