فرنسا: توقيف رجل أعمال أوكرانيي بتهمة اختلاس 113 مليون دولار

"يشتبه في أن رجل الأعمال نظم الاستيلاء على ممتلكات بنك تجاري وما تلاه من غسل لأموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني"،

أوقفت فرنسا رجل أعمال أوكراني ونائبا سابقا (قسطنطين زيفاغو 48 عاما) في منتجع كورشوفيل بجنوب البلاد،مطلوبا بتهمة اختلاس 113 مليون دولار من بنك كان يملكه وأعلن إفلاسه في عام 2015، كانت كييف قد أدرجته على قائمة المطلوبين في عام 2021، وجاء توقيفه بعد طلب من أوكرانيا التي قال مكتب مدعيها العام إنه يسعى لتسلُّمه.

وقال المدعي العام لمنطقة شامبيري الفرنسية في بيان "يشتبه في أن رجل الأعمال نظم الاستيلاء على ممتلكات بنك تجاري وما تلاه من غسل لأموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني"، مشيرا إلى أن قسطنطين زيفاغو "وُضع في الحجز في انتظار تسليمه، وأن أمام المحكمة عشرة أيام للرد على طلب التسليم الأوكراني".

ومن جهته رحب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، في بيان بتوقيف رجل الأعمال، وأضاف"هذه القضية مؤشر واضح الى أن مكتب المدعي العام يحافظ على علاقات مستمرة مع نظرائه الأجانب ويتعاون معهم بشكل منتظم".

ووفق مجلة فوربس، تبلغ ثروة رجل الأعمال حاليا 1,3 مليار دولار بعد أن بلغت 2,3 مليار دولار العام المنصرم، ويعتبر زيفاغو هو المساهم الأكبر في شركة التعدين فيريكسبو المدرجة في بورصة لندن والتي تنتج خام الحديد وتواجه صعوبات جراء الحرب في أوكرانيا، وكان عضوًا في البرلمان الأوكراني بين عامي 1998 و2019 بعدما ترشح أحيانا بشكل مستقل وأحيانًا أخرى ضمن لوائح رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو.