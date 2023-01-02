الضربات الروسية فجر الإثنين على كييف تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

في خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجنود الروس يقاتلون من أجل "وطننا الأم والحقيقة والعدالة ... بحيث يصبح أمن روسيا مضمونا"

قال مسؤولون إن طائرات مسيرة روسية، هاجمت صباح الاثنين، البنية التحتية الحيوية في العاصمة الأوكرانية كييف والبلدات المجاورة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي. بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 20 هدفًا جويًا فوق كييف. وصدرت أوامر للسكان "بالبقاء في الملاجئ".

وقال أوليكسي كوليبا، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، في حسابه على تليغرام: "يُسمع صوت الضجيج في المنطقة وفي العاصمة: هجمات بالطائرات المسيرة ليلا". وأضاف أن هناك "موجات" من الهجمات لطائرات كاميكازي إيرانية الصنع. وكتب "أطلق الروس عدة موجات من طائرات "شاهد" بدون طيار. استهدفت منشآت البنية التحتية الحيوية. والدفاع الجوي يعمل".

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الضربات تسببت بانقطاع الكهرباء والتدفئة. وكتب على تلغرام "هناك انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في المدينة".

وأضاف العمدة أن "رجلا مصابا يبلغ من العمر 19 عاما نقل الى المستشفى في منطقة ديسنيانسكي بالعاصمة". وقالت السلطات في وقت لاحق إنه أصيب بجرح جراء سقوط الأنقاض من حوله.

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تميزت عطلة رأس السنة الجديدة في أوكرانيا بعشرات الاعتداءات الروسية التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي، أسقطت القوات الأوكرانية 45 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في الليلة الأولى من العام الجديد.

وأشاد في خطابه الوطني يوم الأحد بوحدة الأوكرانيين ودعمهم للجيش في البلاد. وأضاف "الطائرات بدون طيار والصواريخ وكل شيء آخر لن يساعدهم (الروس)". "لأننا نقف متحدين. فيما هم يوحدهم الخوف فقط."

في خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجنود الروس يقاتلون من أجل "وطننا الأم والحقيقة والعدالة ... بحيث يصبح أمن روسيا مضمونا".