الضربات الروسية فجر الإثنين على كييف تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

قال مسؤولون إن طائرات مسيرة روسية، هاجمت صباح الاثنين، البنية التحتية الحيوية في العاصمة الأوكرانية كييف والبلدات المجاورة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي. بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 20 هدفًا جويًا فوق كييف. وصدرت أوامر للسكان "بالبقاء في الملاجئ".

وقال أوليكسي كوليبا، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، في حسابه على تليغرام: "يُسمع صوت الضجيج في المنطقة وفي العاصمة: هجمات بالطائرات المسيرة ليلا". وأضاف أن هناك "موجات" من الهجمات لطائرات كاميكازي إيرانية الصنع. وكتب "أطلق الروس عدة موجات من طائرات "شاهد" بدون طيار. استهدفت منشآت البنية التحتية الحيوية. والدفاع الجوي يعمل".

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الضربات تسببت بانقطاع الكهرباء والتدفئة. وكتب على تلغرام "هناك انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في المدينة".

وأضاف العمدة أن "رجلا مصابا يبلغ من العمر 19 عاما نقل الى المستشفى في منطقة ديسنيانسكي بالعاصمة". وقالت السلطات في وقت لاحق إنه أصيب بجرح جراء سقوط الأنقاض من حوله.