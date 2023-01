تقرير: مقتل 400 جندي روسي بقصف أوكراني ليلة رأس السنة الميلادية

أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى مقتل 400 شخص يرتدون الزي الروسي في قصف وقع عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، وفي موسكو أكدت تقارير الأضرار التي لحقت بالنزل والكلية، دون التطرق إلى أنها كانت منطقة تجمع للجنود أو الإفصاح عن عدد الضحايا في الحادث.

وبحسب التقرير الأوكراني، قُتل الجنود الروس بقصف أوكراني لقاعدة عسكرية في بلدة مكيفكا الخاضعة للسيطرة الروسية في منطقة دونيتسك. وبحسب التقارير ، أصيب في الحادث نحو 400 جندي روسي.