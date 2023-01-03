روسيا تعترف بمقتل 63 من جنودها بضربة في الشرق الأوكراني

الجيش الأوكراني:"في 31 كانون الأول/ديسمبر، دمّر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات عسكرية للعدو من أنواع مختلفة" في ماكيفكا في منطقة دونيتسك

اعترفت روسيا، أمس الاثنين، بمقتل 63 من جنودها بضربة أوكرانيّة طالت منطقة انفصاليّة في الشرق الأوكراني، في أعلى حصيلة بشريّة في هجومٍ واحد تُقرّ بها موسكو منذ بدء الغزو، في وقتٍ يعقد الاتّحاد الأوروبي وأوكرانيا قمّة في كييف في 3 شباط/فبراير الوشيك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "63 جنديًّا قُتِلوا بانفجار أربعة صواريخ أطلقتها أنظمة ’هيمارس’"وهو سلاح قدمته الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية، وأشار الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف، إلى أن "أربعة صواريخ" ضربت "مركز انتشار موقّتًا" للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلّها القوات الروسية، بدون أن يحدد تاريخ الضربة.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني، أمس الاثنين، أنه نفّذ هذه الضربة، وكتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك "في 31 كانون الأول/ديسمبر، دمّر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات عسكرية للعدو من أنواع مختلفة" في ماكيفكا في منطقة دونيتسك، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الخسائر في صفوف القوات الروسية.

وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت الأحد، أي ليلة رأس السنة الجديدة، استهدف فيه مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم أخيرا في روسيا، وقد أثار الإعلان عن هذه الخسائر الفادحة على الفور انتقادات للقيادة العسكرية الروسية التي اتهمها خصوصا الزعيم الانفصالي السابق إيغور ستريلكوف بتخزين ذخائر في هذا المبنى غير المحمي.

ومنذ بدء تدخّله العسكري في أوكرانيا في شباط/فبراير من عام 2022، لم يسبق أن أبلغ الجيش الروسي الذي قليلًا ما يتحدّث عن عدد القتلى والجرحى في صفوفه، عن تكبّد مثل هذه الخسائر الفادحة في هجوم واحد.

ومن جهته يعقد الاتّحاد الأوروبّي مع أوكرانيا قمّة في كييف في 3 شباط/فبراير الوشيك لمناقشة الدعم المالي والعسكري، حسبما أعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان الاثنين. وذكر البيان أنّ زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع الرفيع المستوى مع رئيسة المفوّضية الأوروبّية أورسولا فون دير لايين في أول مكالمة هاتفيّة يُجريها هذا العام.

وأضاف البيان "ناقش الطرفان النتائج المتوقّعة للقمّة الأوكرانيّة الأوروبّية المقبلة المقرّر عقدها في 3 شباط/فبراير في كييف واتّفقا على تكثيف العمل التحضيري".

وكانالاتّحاد الأوروبّي قد فرض حزمات عدّة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير المنصرم.