روسيا : ارتفاع حصيلة قصف أوكراني لمركز عسكري في ماكيفكا إلى 89 قتيلاً

أضاف "هناك حالياً لجنة تحقّق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أنّ السبب الرئيس ... هو أنّ العسكريين شغّلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم"

أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء أنّ 89 من عسكرييها قُتلوا ليلة رأس السنة في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مركزهم في ماكيفكا في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ "السبب الرئيس" لنجاح كييف في رصدهم واستهدافهم هو تشغيلهم هواتفهم المحمولة خلافاً للتعليمات.

وبثّت الوزارة، فجر الأربعاء، تسجيلاً مصوّراً قال فيه المتحدّث باسمها اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف إنّ "عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89" بعدما تمّ العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض.

وأضاف "هناك حالياً لجنة تحقّق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أنّ السبب الرئيس ... هو أنّ العسكريين شغّلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر".

Sameer Al-DOUMY / AFP غرفة كانت تؤوي في السابق جنودًا روس في قرية شكوروف شرقي أوكرانيا

وفي اعتراف نادر، أقرّت وزارة الدفاع الروسية الإثنين بمقتل 63 من عسكرييها في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفتهم ليلة رأس السنة في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، الإثنين الماضي، إلى مقتل 400 شخص يرتدون الزي الروسي في قصف وقع عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، وفي موسكو أكدت تقارير الأضرار التي لحقت بالنزل والكلية، دون التطرق إلى أنها كانت منطقة تجمع للجنود أو الإفصاح عن عدد الضحايا في الحادث.