بوتين يقول إنه مستعد لمحادثات مع أوكرانيا شرط قبولها "الوقائع الجديدة على الأرض"

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف "الوقائع الجديدة على الأرض" عقب الهجوم الروسي

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف "الوقائع الجديدة على الأرض" عقب الهجوم الروسي.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي دعا إلى هدنة في أوكرانيا، كرر بوتين "أن روسيا منفتحة على الحوار الجاد شرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تمّ التعبير عنها مرارا وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وفي غضون ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى "وقف إطلاق نار أحادي الجانب" في أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة التركية. وقال إردوغان لبوتين خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان نشرته الرئاسة التركية إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تكونا مدعومتَين بوقف إطلاق نار أحادي الجانب".

ومن المفترض أن يتابع إردوغان المحادثات بمكالمة هاتفية منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق الخميس.

واستخدم الرئيس التركي علاقاته الجيدة مع كل من موسكو وكييف في محاولة للتوسط من أجل إنهاء الحرب. ففي وقت سابق، أجرى أردوغان محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود. واستضافت تركيا جولتين من محادثات سلام.

كما حاول إردوغان مرارا ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا في قمة سلام. ولدى إردوغان وبوتين حاليا خطط مبدئية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا قد يقدّم لروسيا طريقة بديلة لتزويد أوروبا الوقود.