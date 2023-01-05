الكرملين:بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليوم واحد وكييف تصف الإعلان"نفاقا"

تحدث أردوغان إلى كل من الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني في محاولاته الأخيرة للتوسط في إنهاء الحرب التي استمرت 10 أشهر.

أفاد الكرملين في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس اللروسي فلادمير بوتين أمر وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار ليوم واحد في أوكرانيا ابتداء من منتصف نهار 6 يناير/كانون الثاني الجاري حتى منتصف ليل 7 منه بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، و يسري وقف إطلاق النار من ظهر غد الجمعة، في ما وصف كييف إعلان وقف إطلاق النار الروسي "نفاقا".

في وقت سابق من اليوم الخميس، ضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بوتين لإعلان وقف إطلاق النار "أحادي الجانب" في أوكرانيا، حيث تحدث إلى كل من الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولاته الأخيرة للتوسط في إنهاء الحرب التي استمرت 10 أشهر.

وقال أردوغان لبوتين إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق نار أحادي الجانب ورؤية لحل عادل" ، لكنه لم يشر إلى وقف إطلاق النار "أحادي الجانب" في محادثاته اللاحقة مع زيلينسكي.وقالت الرئاسة التركية عقب المكالمة إن "أردوغان صرح بأنه بصفتنا تركيا ، فإننا مستعدون لتسهيل والتوسط في إقامة سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".

استخدم الزعيم التركي علاقاته الجيدة مع كل من موسكو وكييف لمحاولة التوسط لإنهاء الحرب. استضافت تركيا جولتين مبكرتين من محادثات السلام وساعدت في إبرام اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لإعادة شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

كما حاول أردوغان مرارًا إحضار بوتين وزيلينسكي إلى تركيا لإجراء محادثات الهدنة ، لكن الكرملين أبدى القليل من الاستعداد لتخفيف مقاربته تجاه أوكرانيا.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ أردوغان أن روسيا مستعدة للدخول في محادثات "بشرط أن تفي سلطات كييف بالمتطلبات المعروفة والمعبر عنها مرارا وتكرارا لأخذ الحقائق الإقليمية الجديدة في الاعتبار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق من، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف "الوقائع الجديدة على الأرض" عقب الهجوم الروسي. وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي دعا إلى هدنة في أوكرانيا، كرر بوتين "أن روسيا منفتحة على الحوار الجاد شرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تمّ التعبير عنها مرارا وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وكان البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، قد دعا في وقت سابق من ، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد، الذي تحتفل به الكنائس الأرثوذكسية في البلدين يوم بعد غد السبت.