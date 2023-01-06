رغم وقف إطلاق النار المعلن من طرف موسكو: استمرار القصف في أوكرانيا

زيلنسكي:"إن قرار بوتين يشكل حجّة هدفها وقف تقدّم جنودنا في دونباس وتوفير العتاد والذخائر وتقريب جنود من مواقعنا (..) ما الحصيلة؟ مزيد من القتلى".

رغم بدء سريان وقف إطلاق نار أحادي الجانب الذي أعلنته روسيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، استمر القصف المدفعي، اليوم الجمعة، في مدينة باخموت والتي أصبحت مركز القتال في شرق أوكرانيا وفي أنحاء أخرى من البلد، وتحدث مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع إطلاق نار من الجانبَين الروسي والأوكراني، لكن قوة الضربات كانت أخفّ مقارنة بالأيام السابقة.

وكان عشرات المدنيين مجتمعين في مبنى يُستخدم لتوزيع المساعدات الانسانية وحيث نظم متطوعون احتفالًا بعيد الميلاد ووزّعوا فاكهة وبسكويت قبل ساعة من دخول الهدنة الروسية حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش.

وأكّد الشرطي بافلو دياتشينكو في باخموت أن الهدنة "استفزاز" روسي لن يساعد المدنيين في المدينة. وقال "قصفوا ليلًا نهارًا وكل يوم تقريبًا هناك قتلى".

وأكّد الجيش الروسي احترامه الهدنة، لكنه اتهم القوات الأوكرانية بـ"مواصلة قصف المدن والمواقع الروسية".

وتحدث نائب رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو عن ضربتين روسيتين على كراماتورسك (شرق) استهدفتا مبنى سكنيًا ولم تسفرا عن ضحايا. وفي وقت سابق، تحدث عن قصف روسي على خيرسون (جنوب).

من جهتها، أفادت السلطات الانفصالية في شرق أوكرانيا، كما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية، عن قصف على مواقعها في دونيتسك نفذه الجيش الأوكراني قبل وبعد بدء سريان وقف إطلاق النار نظريا.

إثر نداء من بطريرك الأرثوذكس الروسي كيريل فضلا عن اقتراح من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من جيشه "بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة 12,00 في السادس من كانون الثاني هذه السنة (9,00 ت غ) حتى الساعة 24,00 في السابع من كانون الثاني/يناير (21,00 بتوقيت غرينيتش)".

اذا تم الالتزام بوقف اطلاق النار، فانه سيكون أول هدنة واسعة النطاق في اوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير. وكان تم وقف المعارك احيانا لفترات وجيزة في السابق في بعض المناطق، لاجلاء المدنيين على سبيل المثال من مصنع أزوفستال في ماريوبول (جنوب شرق) في نيسان/ابريل.

لكن اوكرانيا اعتبرت هذه المبادرة "ضربا دعائيا". وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قرار بوتين يشكل "حجّة هدفها وقف تقدّم جنودنا في دونباس وتوفير العتاد والذخائر وتقريب جنود من مواقعنا (..) ما الحصيلة؟ مزيد من القتلى".

وكان بوتين دعا القوات الأوكرانية إلى التقيّد بهذه الهدنة كي تتيح لأتباع الطائفة الأرثوذكسية، كبرى الديانات في كل من أوكرانيا وروسيا على السواء، "حضور قداديس ليلة الميلاد ويوم ولادة المسيح".

وفي رسالة بثت بعد دقائق على بدء وقف إطلاق النار المعلن، أفاد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو عن قصف روسي على خيرسون (جنوب) أوقع ضحايا. لكنه لم يوضح موعد حصول هذه الضربة.