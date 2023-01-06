الولايات المتحدة وألمانيا سترسلان مركبات مدرعة من طراز "برادلي"و"ماردر" إلى أوكرانيا

مدرعات من طراز "برادلي" قتالية مزودة بمدفع آلي من عيار 25 ملم ومدفع رشاش 7,62 ملم وصواريخ مضادة للدبابات، بينما سترسل ألمانيا مدرعات من طراز "ماردر"

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الجمعة، إن بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف. وقال هيبيستريت "حان الوقت لتسليم دبابات حماية بتكنولوجيا غربية"، مشيراً إلى "محادثات مكثفة منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر" بين الحلفاء أدت إلى هذا القرار الذي يشكل نقلة نوعية في شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، أمس الخميس، أن كلا البلدين سيرسلان مركبات مشاة قتالية مسلحة بقوة لمساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي، (دون تحديد عددها أو توقيت عمليات التسليم) ولطالما رفضت برلين مثل هذه الشحنات، بحجة أن هكذا إجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين، وأن حلف شمال الأطلسي لا ينبغي أن يشارك بشكل مباشر في الحرب.

وازداد الضغط على المستشار أولاف شولتس مع إعلان باريس الأربعاء تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز "اه ام اكس-10 ار سي" AMX-10 RC، فرنسية الصنع، ووأكدت مصادر برلمانية أنّ اجتماعاً لحلفاء أوكرانيا سيعقد في "منتصف كانون الثاني/يناير" لتنسيق المساعدات الغربية لكييف.

وستسلم الولايات المتحدة مدرعات من طراز "برادلي" قتالية مزودة بمدفع آلي من عيار 25 ملم ومدفع رشاش 7,62 ملم وصواريخ مضادة للدبابات، بينما سترسل ألمانيا مدرعات من طراز "ماردر" بمدفع عيار 20 ملم.

وكان حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بادروا إلى تزويدها بدبابات سوفياتية الصنع، لكن ليس بمركبات غربية التصميم، بالرغم من طلبات كييف المتكررة في هذا الصدد.

وفي السياق تطالب أوكرانيا بتسلّم دبابات من نوع ليوبارد 2 من برلين بمدفع عيار 120 ملم وذات الشهرة العالمية، الأمر الذي ترفضه ألمانيا.