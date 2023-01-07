المخابرات الأوكرانية : روسيا تستعد لتعبئة 500 ألف مجند إضافي

فاديم سكيبيتسكي، إن "أوكرانيا تعتقد أن المجندين سيكونون جزءًا من سلسلة من الهجمات الروسية خلال فصلي الربيع والصيف في شرق وجنوب البلاد"

أكد نائب رئيس المخابرات العسكرية في كييف أن القوة ستشكل جزءًا من الهجمات الجديدة خلال فصلي الربيع والصيف، وزعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن "روسيا على وشك أن تأمر بتعبئة ما يصل إلى 500 ألف مجند في يناير/ كانون الثاني بالإضافة إلى 300 ألف تم استدعاؤهم في أكتوبر/تشرين الأول ، في إشارة أخرى واضحة على أن فلاديمير بوتين "لا ينوي إنهاء الحرب".

وقال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية ، فاديم سكيبيتسكي، إن "أوكرانيا تعتقد أن المجندين سيكونون جزءًا من سلسلة من الهجمات الروسية خلال فصلي الربيع والصيف في شرق وجنوب البلاد"، فيما نفت روسيا أنها تستعد لموجة ثانية من التعبئة، حيث قال بوتين الشهر الماضي إنه "من غير المجدي" الحديث عن استدعاء جديد ، مدعيا أن نصف الذين تم حشدهم بالفعل تم إرسالهم إلى أوكرانيا.

وكان المسؤولون الروس ، بمن فيهم بوتين ، قد نفوا في السابق وجود خطط لإصدار أوامر بالتعبئة قبل الإعلان في نهاية المطاف عن "تعبئة جزئية" في سبتمبر/أيلول.

STRINGER / AFP الناس يتجمعون عند نقطة تعبئة عسكرية افتتحت في قصر الثقافة في مدينة دونيتسك ، أوكرانيا.

يأتي تحذير أوكرانيا من تحرك جديد في الوقت الذي تزعم فيه روسيا أنها التزمت بوقف إطلاق النار من جانب واحد في عيد الميلاد الأرثوذكسي .

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة أن "قواتها بدأت في مراقبة وقف إطلاق النار "على طول خط التماس بأكمله". لكن ، مع ذلك ، تم قصف محطة إطفاء في خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا ، مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة أربعة أشخاص آخرين ، وفقًا لإدارة خيرسون الإقليمية.