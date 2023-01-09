الكرملين: تسليم الأسلحة الغربية الجديدة لأوكرانيا لن يفعل سوى "إطالة أمد معاناة الأوكرانيين"

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئًا

أكد الكرملين اليوم الاثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى "إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني و"لن يغيّر" ميزان القوى.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئًا (...) لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني".

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي نيّتها تسليم مدرّعات فيما قالت فرنسا من جانبها إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، قد قال الجمعة الماضي، إن بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف.