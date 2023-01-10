الناتو والاتحاد الأوروبي يتعهدان بمزيد من الدعم لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "أعتقد أنه يجب أن تحصل أوكرانيا على جميع المعدات العسكرية التي تحتاج لها "

تعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الثلاثاء، تعزيز دعمهما لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في وجه الغزو الروسي، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بعد توقيع إعلان مشترك مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي "علينا الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي وعلينا كذلك تعزيز دعمنا لأوكرانيا".

وأضاف ينس ستولتنبرغ، أن "الداعمين الغربيين لكييف سيجتمعون الأسبوع القادم مع وزير الدفاع الأوكراني للتباحث في أنواع الأسلحة المطلوبة بالتحديد وكيف يمكن للحلفاء توفيرها"، مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق فقط بإضافة المزيد من الأنظمة والمنصات والأسلحة، بل أيضا ضمان عمل المنصات والأسلحة التي قمنا بتزويدها بها، كما ينبغي".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "أعتقد أنه يجب أن تحصل أوكرانيا على جميع المعدات العسكرية التي تحتاج لها ويمكنها استخدامها للدفاع عن أراضيها"، وأضافت "هذا يعني بالطبع أنظمة دفاع جوي متطورة، ولكن أيضا معدات عسكرية أخرى متطورة، طالما كان ذلك ضروريا للدفاع عن أوكرانيا".

ولطالما سعى الحلف والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بينهما واكتسبت تلك المساعي زخما جراء دعم دول الغرب لأوكرانيا، وأرسلت دول تنتمي للناتو والاتحاد الأوروبي، أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف ساعدتها في صد قوات موسكو. ويضم الناتو 21 من دول التكتل الأوروبي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، قد قال الجمعة الماضي، إن بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف.

فيما أكد الكرملين أمس الاثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى "إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني و"لن يغيّر" ميزان القوى.