وزير الخارجية الإسرائيلي يعد الحاخام الأكبر في أوكرانيا بمزيد من المساعدات الإنسانية

لقد وجدت صديقًا حقيقيًا للجالية اليهودية في أوكرانيا في وزارة الخارجية. أشكر الوزير إيلي كوهين على الكلمات الرقيقة والإجراءات المهمة لصالح يهود أوكرانيا

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع الحاخام الأوكراني الأكبر موشيه رؤوفين أزمان هذا الأسبوع، ووعد بمزيد من المساعدات الإنسانية، مشددا على "التزام إسرائيل تجاه كل يهودي وعلى وجه الخصوص مع يهود أوكرانيا في أوقاتهم الصعبة"وأضاف: "أصدرت تعليماتي للمسؤولين في وزارة الخارجية للعمل على زيادة المساعدات الإنسانية التي نقدمها لأوكرانيا، من أجل تحسين وضعهم قدر الإمكان".

ومن جهته شرح الحاخام موشيه رؤوفين أزمان لكوهين وضع الجالية اليهودية في مواجهة الغزو الروسي، وحث إسرائيل على إرسال المزيد من المساعدات و "كل ما يمكن أن يساهم في تخفيف معاناة المواطنين".قال الحاخام أزمان بعد الاجتماع: "لقد وجدت صديقًا حقيقيًا للجالية اليهودية في أوكرانيا في وزارة الخارجية. أشكر الوزير إيلي كوهين على الكلمات الرقيقة والإجراءات المهمة لصالح يهود أوكرانيا. "

وبحسب المصادر يعيش في أوكرانيا أكثر من 400000 يهودي، مع وجود عدد كبير من السكان في العاصمة كييف ودنيبرو وخاركيف وأوديسا. في سبتمبر/ايلول من عام 2022 ، تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتدينين في مدينة أومان الأوكرانية لأداء فريضة الحج السنوية، على الرغم من حثهم آزمان على عدم القيام بذلك بسبب الحرب.

ومنذ أن غزت روسيا جارتها في فبراير/شباط من عام 2022، كانت إسرائيل في خضم عملية توازن - دعم أوكرانيا مع الحفاظ على العلاقات مع موسكو سليمة، في ما أدانت إسرائيل ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" وقدمت بالفعل مساعدات إنسانية إلى كييف، وامتنعت إسرئايل عن إرسال دعم عسكري، مشيرة إلى القلق بشأن التعاون مع موسكو في سوريا. وقد أثار هذا النهج انتقادات خاصة من أوكرانيا، حيث استنكر رئيسها فولوديمير زيلينسكي نقص المساعدات ودعا المبعوث الأوكراني الإسرائيلي يفغن كورنيتشوك القدس إلى تغيير سياستها.

وكانت القوات الروسية والأوكرانية قد دخلت في قتال عنيف على بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا - وهي نقطة انطلاق في مسعى موسكو للسيطرة على منطقة دونباس بأكملها، حيث دخلت الحرب الآن شهرها الـ 11.