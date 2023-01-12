بوتين يستبدل مرة أخرى قائد المعارك في أوكرانيا مع استمرار المعركة للسيطرة على سوليدار

دى التغيير فعليًا إلى خفض رتبة الجنرال سيرجي سوروفيكين - المعروف باسم "الجنرال هرمجدون" - الذي تم تعيينه في أكتوبر فقط لقيادة الغزو والإشراف على الهجمات

بدّلت موسكو القائد الذي يشرف على غزو أوكرانيا، حيث قام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يوم الأربعاء، بتعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف لقيادة القوات.

أدى التغيير فعليًا إلى خفض رتبة الجنرال سيرجي سوروفيكين - المعروف باسم "الجنرال هرمجدون" - الذي تم تعيينه في أكتوبر فقط لقيادة الغزو والإشراف على الهجمات الشديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. يعد هذا التعديل الوزاري الثاني منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير.

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إن تعيين جيراسيموف كان "رفع مكانة قيادة" القوة العسكرية في أوكرانيا وتم تنفيذه "لتحسين جودة ... وفعالية إدارة القوات الروسية".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه شركة فاغنر جروب العسكرية الروسية الخاصة إن سيطرتها على بلدة سوليدار التي تحتضن مصانع تعدين الملح في شرق أوكرانيا قد اكتملت. ومع ذلك، قال الجيش الأوكراني إن المعركة لم تنته بعد.

وقال يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر والحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قواته استولت على سوليدار بالكامل وقتلت نحو 500 جندي أوكراني بعد قتال عنيف. وأضاف في بيان "أريد أن أؤكد التحرير والتطهير الكاملين لإقليم سوليدار". "المدينة كلها مليئة بجثث الجنود الأوكرانيين".

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصر في خطابه اليومي على أن الجبهة "صامدة". وأضاف: "الدولة الإرهابية ومروجوها يحاولون التظاهر" بأنهم حققوا بعض النجاحات في سوليدار، لكن القتال مستمر ".

صرحت كل من موسكو وكييف على السواء بأن المعركة على سوليدار كانت طويلة ووحشية. بحال سقطت المدينة، في أيدي قوات موسكو، فسيكون ذلك أول مكسب إقليمي كبير لروسيا في أوكرانيا منذ شهور.