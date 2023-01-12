السفير الأوكراني لدى إسرائيل لـ i24NEWS: "نتوقع المزيد من الدعم من إسرائيل"

"لأن إيران جزء من الصراع في الجانب الروسي، آمل أن إسرائيل ستصبح حليفتنا بطريقة واضحة. لأن عدوًا مشتركًا يمكن أن يقربنا فقط، لذلك آمل في تعاون أقوى بين حكومتنا "

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الخميس، "نأمل أن تستمر العلاقات بين أوكرانيا والحكومة الإسرائيلية الجديدة في التحسن"وتابع "نتوقع دعمًا أكبر من إسرائيل، لقد طالبنا بعشرة أشهر من الحرب لتزويدنا بمعدات دفاعية تنقذ أرواح المدنيين، ولأن إيران جزء من الصراع في الجانب الروسي، آمل أن إسرائيل ستصبح حليفتنا بطريقة واضحة. لأن عدوًا مشتركًا يمكن أن يقربنا فقط، لذلك آمل في تعاون أقوى بين حكومتنا"

وردا على سؤال حول قلق محتمل بشأن العلاقات الجيدة بين نتنياهو وبوتين، أشار المسؤول الأوكراني إلى أن "نتنياهو كانت تربطه أيضا علاقات جيدة بالرئيس زيلينسكي وزار كييف". وقال"بصفته سياسيًا متمرسًا، فهو يدرك أن بوتين اليوم هو مخلوق مختلف إلى حد ما عما كان يعرفه في بداية الحرب. وأنا أتحدث عن حرب شاملة منذ عام 2014 حيث بدأت الحرب. ولكن بعد الكثير من الضرر و قتل مئات الآلاف من الناس ، بمن فيهم المدنيون ، بعد عمليات الاغتصاب والخطف المروعة هذه ، أنا متأكد من أن السياسيين في العالم لا يريدون مصافحة السيد بوتين ، ونتنياهو حكيم بما فيه الكفاية. لفهم ذلك"

وقال السفير إنه "ممتن للمساعدات الإنسانية من إسرائيل ولكن للأسف لا يمكننا الانتصار في الحرب باستخدام الضمادات والضمادات" وتابع "نحن بحاجة إلى وسائل هجومية لشن الحرب التي سنفوز بها مهما كانت، لكنني قلق من أن إسرائيل يجب أن تقف في الجانب الصحيح من التاريخ. في غضون خمس أو عشر سنوات عندما ننتصر في هذه الحرب، نحن معجبون بأولئك الذين ساعدونا في الأوقات الصعبة ".

وعن تأجيل أول مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والأوكراني. قال السفير يفغين كورنيتشوك"نتوقع أن تتم هذه المكالمة الأسبوع المقبل. لا مؤامرة، فقط مشاكل فنية. إنها حرب هنا والجدول الزمني غالبا ما يتغير".