الحرب الروسيّة الأوكرانية:موسكو تعلن السيطرة على جبهة "سوليدار" وحديث عن خسائر فادحة

تواصلت المعارك العنيفة حول مدينة سوليدار، أمس، حيث وصف الجيش الأوكراني الوضع بـ “الصعب”

أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار خلال مؤتمر صحافي أنّ الجيش يقاتل من أجل سوليدار في شرق أوكرانيا لكنّ “الوضع صعب” على الأرض، في ظلّ معارك هي “الأشرس” مع القوات الروسية. وقالت: “تتواصل المعارك الأشرس والأعنف في سوليدار”، مضيفة “رغم أنّ الوضع صعب، يقاتل الجنود الأوكرانيون من دون توقّف”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف للصحافيين: “ما زال أمامنا الكثير من العمل”. وعلى خريطة لشرق أوكرانيا نشرتها وزارة الدفاع الروسية، الخميس، لم تظهر سوليدار في المنطقة الملّونة بالأحمر والتي تعني أنها تخضع لسيطرة الجيش الروسي.

كما أوضحت أن الوسطاء الأوكرانيين والروس تبادلوا أيضا قوائم بأسماء الجنود الجرحى.

وصرح مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ديميتري لوبينيتس، أن كييف تدعم مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الممر الإنساني في أوكرانيا. جاء ذلك في تصريح صحافي أمس، عقب مشاركته في المؤتمر الدولي لأمناء المظالم الذي عقد في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وذكر أن المشكلة الرئيسية هي تحسين تبادل أسرى الحرب، فيما تتمثل الثانية في آلاف الأسرى المدنيين الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا في “الأراضي الأوكرانية المحتلة”.