طب المستحيل: استئصال قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي أوكراني

أجريت العملية "بحضور اثنين من خبراء المتفجرات الذين كانوا يضمنون سلامة الطاقم الطبي". أما المتفجرة التي استقرت بصدر الجندي عبارة عن قنبلة "VOG"

تمكن فريق أطباء أوكراني من إزالة قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي أوكراني في عملية تناور المستحيل تحت وطأة تهديد انفجارها في كل لحظة. وكشفت صور انتشرت على صفحة "المسعفون العسكريون الأوكرانيون" في "فيسبوك" عن تصوير بالأشعة السينية للجزء العلوي من جسد الجندي يظهر القنبلة اليدوية، وفق ما نشر موقع الحرة.

أجرى الأطباء العملية الجراحية المحفوفة بالمخاطر، "بدون تخثير كهربائي"، وهو علاج طبي يتحكم في النزيف باستخدام الكهرباء.

https://twitter.com/i/web/status/1612466375670349827 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووفقًا للمنشور، فقد أجريت العملية "بحضور اثنين من خبراء المتفجرات الذين عملا على ضمان سلامة الطاقم الطبي". أما المتفجرة التي استقرت بصدر الجندي عبارة عن قنبلة "VOG"، وهي عبارة عن قنبلة بطول 4 سم تُطلق من قاذفة قنابل يدوية، ومصممة للانفجار فوق الأرض مباشرة، وقادرة على قطع مسافة 400 متر تقريبًا.