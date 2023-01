طب المستحيل: استئصال قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي أوكراني

تمكن فريق أطباء أوكراني من إزالة قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي أوكراني في عملية تناور المستحيل تحت وطأة تهديد انفجارها في كل لحظة. وكشفت صور انتشرت على صفحة "المسعفون العسكريون الأوكرانيون" في "فيسبوك" عن تصوير بالأشعة السينية للجزء العلوي من جسد الجندي يظهر القنبلة اليدوية، وفق ما نشر موقع الحرة.

أجرى الأطباء العملية الجراحية المحفوفة بالمخاطر، "بدون تخثير كهربائي"، وهو علاج طبي يتحكم في النزيف باستخدام الكهرباء.