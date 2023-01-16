أوكرانيا: ارتفاع عدد القتلى بقصف صاروخي روسي لمبنى سكني في دنبيرو إلى 29 قتيلا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "73 شخصًا على الأقل أصيبوا وتم إنقاذ 39 شخصًا حتى ظهر أمس الأحد"

رجح عمدة مدينة دنيبرو الأوكرانية، اليوم الأحد، أن عدد قتلى هجوم صاروخي روسي على برج في مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا ارتفع إلى 29 قتيلا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "73 شخصًا على الأقل أصيبوا وتم إنقاذ 39 شخصًا حتى ظهر أمس الأحد"، فيما أكذت سلطات مدينة دنيبرو أن "43 شخصا في عداد المفقودين"، وأن "72 شقة دمرت وتضررت أكثر من 230 شقة".

وبهذا أصبح الهجوم الروسي بعد العدد المحدث للقتلى، هو الأكثر دموية منذ الضربة التي وقعت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي في منطقة زابوريزهيا.

واعترفت موسكو بإطلاق وابل الصواريخ على أوكرانيا السبت المنصرم لكنها لم تذكر مبنى سكني في دنيبرو، ونفت روسيا مرارًا استهداف المدنيين في الحرب ، على الرغم من الأدلة الدامغة التي تشير إلى خلاف

وقصفت روسيا مدن كييف، وخاركيف، وأوديسا أيضا السبت الماضي في هجوم قالت موسكو إنه استهدف منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في أوكرانيا.

وكان فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، قد أعلن أمس الأحد، أن "عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو الأوكرانية ارتفع إلى 20 قتيلا"، وذلك بعد الحصيلة الأولى التي أدلى بها، كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئاسة بأوكرانيا حيث أنه أعلن أن "9 أشخاص بينهم مراهقة تبلغ من العمر 15 عاما قتلوا عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكني في مدينة دنيبرو يوم السبت".

وفي خطابه الليلي يوم السبت، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه تم إنقاذ "عشرات" الأشخاص من المبنى رغم "تحطيم" معظم الطوابق في الضربة الروسية، مضيفا أن من بين الذين تم إنقاذهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

جاءت هذه الضربات على دنيبرو بعد أيام فقط من إعلان روسيا عن أحدث تعديل لقيادتها العسكرية، وتشير إلى أن "روسيا ستستمر في استراتيجيتها لمحاولة استهداف شبكات الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية تحت إشراف فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسية. الذي تم تكليفه يوميًا بالحملة العسكرية".