رئيس جمهورية الشيشان يصف ما يقع في أوكرانيا بالحرب العالمية الثالثة

الرئيس الشيشاني:"أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني شاركوا في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وأكثر من 9 آلاف آخرين على خط المواجهة"

ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، (الداعم بقوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، صباح اليوم الثلاثاء، قوله "إذا اعتبرنا أن تلك الدول الأوروبية التي تشارك اليوم في النزاع في أوكرانيا، وهي حلف الناتو والدول الأخرى التي لديها علاقات معهم، هي دول المجتمع الدولي، فيمكننا القول إن هذه هي الحرب العالمية الثالثة".

وأشار قديروف إلى أن دولاً كبيرة مثل الصين والهند وباكستان لا تشارك في "الأحداث العسكرية"وتابع "إذا نظرنا إلى الوضع الذي يحدث على أراضي الدول الأوروبية. لديهم احتجاجات، ومشاكل، ويطردون قادتهم.. نحن لا نطرد أحدا، لدينا بيئة عمل هادئة، ولا توجد مشاكل، الرئيس يعقد لقاءات واجتماعات ويقوم بعمله بشكل طبيعي".

وكان الرئيس الشيشاني، قد أعلن في السابق بأن "أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني شاركوا في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وأكثر من 9 آلاف آخرين على خط المواجهة"وكتب قديروف على قناته في "تليغرام": "لقد استمعت إلى تقرير رئيس برلمان جمهورية الشيشان، رئيس المقر الجمهوري للمنطقة العسكرية الشمالية، ماغوميد داودوف، ومنذ بداية العملية الروسية، شارك أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني".

وفي سياق متصل أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في كلمته اليومية التي نشرها عبر حسابه في "فيسبوك"، أمس الاثنين، أن الهجوم الأخير على دنيبرو يظهر حاجة كييف الماسة لقرارات سريعة لتزويدها بالأسلحة، وتابع"ننتظر قرارات مهمة من الشركاء لتزويدنا بالأسلحة خلال اجتماع"رامشتاين" المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر للناتو حول أوكرانيا يعقد في ألمانيا يوم الجمعة القادم، إذ ستعلن الحكومات عن أحدث تعهداتها فيما يتعلق بالدعم العسكري.

وكان الكرملين نفى في وقت سابق، أمس الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أن موسكو تقصف فقط أهدافا عسكرية، متحدثا عن احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط على المبنى.