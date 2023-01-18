تقرير: الولايات المتحدة ترسل إلى أوكرانيا قذائف مدفعية مخزنة في إسرائيل

التقرير الأمريكي يقول إن القذائف من مخزون الولايات المتحدة في إسرائيل لغرض الطوارئ

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة سترسل قذائف مدفعية مخزنة في إسرائيل الى اوكرانيا بغرض استخدامها لحالات الطوارئ أثناء النزاعات في الشرق الأوسط، وذلك لمساعدتها في حربها ضد روسيا. وأفيد ايضا أن البنتاغون أرسل نحو 150 ألف قذيفة مخزنة في إسرائيل نقلت الى أوكرانيا عن طريق بولندا، وكميه مشابهة سيتم إرسالها خلال الفترة القريبة.

ووفقا للتقرير، طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن من وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس بتنفيذ العملية. الأخير عرض الموضوع أمام المجلس الأمني المصغر، وأوصى جهاز الأمن الإسرائيلي بقبول الخطة لتجنب أي توتر مع الولايات المتحدة، حيث أن الحديث يدور عن أسلحة أمريكية. يائير لابيد، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، وافق على الطلب في نهاية النقاش.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم بأن إسرائيل لم تغير سياستها بكل ما يتعلق بتوفير الأسلحة القتالية، لكنها تمتثل للطلب الأمريكي لاستخدام أسلحته بالشكل الذي تراه مناسبا. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال للصحيفة الأمريكية إنه "اعتمادا على الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة، تم نقل معدات معينة لوزارة الدفاع الأمريكية من مخزونها".